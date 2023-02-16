ГИБДД Башкирии начала массовые рейды на опасном участке трассы М-7

Фото: ГИБДД по Башкирии

ГИБДД Башкирии начала массовые рейды на 1224 километре трассы М-7 «Волга» в Дюртюлинском районе республики. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Для проверок были задействованы четыре экипажа ДПС. На участке дороги длиной в 24 километра близ села Асяново, как утверждает руководитель республиканской ГИБДД, за три года погибли 17 человек и 30 получили травмы. Последнее ДТП с пострадавшим случилась на прошлой неделе.

Проводимые инспекторам мероприятия направлены на снижение аварийности и травматизма обозначенном участке, а также укрепление дисциплины участников дорожного движения. Владимир Севастьянов попросил с пониманием отнестись принимаемым со стороны дорожной полиции мерам.