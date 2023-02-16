Глава Башкирии посетил стройплощадку молочной фермы за 1,6 млрд рублей

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В Кугарчинском районе Башкирии глава республики посетил стройплощадку животноводческой фермы на 1200 коров черно-пестрой породы. Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

Проект за 1,6 миллиарда рублей рядом с деревней Ялчино реализует фирма «Иртюбяк». На территории, по словам исполнительного директора предприятия Олега Николаева, были проведены необходимые изыскания, подготовлена проектная документация и выполняется заливка фундамента.

На будущей ферме будет два коровника на 600 голов, телятник, доильный зал и комбикормовый завод. Технологическое оборудование поставит и смонтирует подрядчик из Белоруссии. На предприятии создадут 20 рабочих мест. Олег Николаев утверждает, что в перспективе поголовье фермы можно будет увеличить до 1 800 коров. Это, как он считает, позволит производить до 50 тонн молока в сутки.