В Уфе благоустроят двор дома, где жил погибший в СВО Максим Серафимов

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

В Уфе благоустроят двор домов по улицам Шафиева и проспекту Октября, 65/1 и 65/2. В одном из них жил погибший в специальной военной операции Герой России Максим Серафимов. Об этом в соцсетях 15 февраля сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Обсудили с жителями […] проект благоустройства дворов в рамках программы «Башкирские дворики», – написал сити-менеджер. – Начинаем работы уже в апреле. Учтем все пожелания жителей: озеленение, безопасность, комфортные зоны отдыха.

Погибшему в спецоперации Максиму Серафимову было 27 лет. Он учился в уфимском центре образования №40. В свободное время занимался греко-римской борьбой. После школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2018 году его направили в войсковую часть Пскова. Прощание с Серафимовым состоялось в июне в Уфе. Его посмертно удостоили орденом генерала Шаймуратова и званием Героя России. Имя военнослужащего присвоили патриотическому парку «Патриот».