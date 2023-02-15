«Салават Юлаев» на выезде обыграл омский «Авангард»

фото: ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги на выезде обыграл омский «Аванагрд». Игра состоялась 15 февраля и завершилась со счетом 3:1.

Первые две шайбы в матче на 10-й и 33-й минутах забил нападающий уфимской команды Владислав Картаев. Под занавес встречи хозяева отквитали один гол благодаря точному броску Буше, на который спустя 40 секунд ответил Николай Кулемин, отправивший снаряд в пустые ворота и поставивший точку в игре.

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Голы:

0:1 (9:52) — Владислав Картаев;

0:2 (32:40) — Владислав Картаев;

1:2 (58:48) — Рид Буше;

1:3 (59:24) — Николай Кулёмин.

«Салават Юлаев» в восточной конференции КХЛ занимает второе место с 79-ю очками в активе. Следующий матч команда сыграет у себя дома против «Сибири». Игра состоится в субботу, 18 февраля.