Температура воздуха 16 февраля в Башкирии понизится до -25°

Завтра, в четверг 16 февраля, температура воздуха в Башкирии понизится до -25° Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, в четверг 16 февраля, температура воздуха в Башкирии понизится до -25°. Такие данные представили в региональном Гидрометцентре.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточного и северо-восточного направлений будет умеренным.

Ночью столбики термометров опустятся до -10,-15° (при прояснениях до -20,-25°). Днем будет теплее: солнце прогреет воздух до -5,-10°, местами до -15°.

На следующий день, 17 февраля, характер погоды существенно не изменится.