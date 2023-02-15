Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 февраля 2023 16:13

Температура воздуха 16 февраля в Башкирии понизится до -25°

В республике пройдет небольшой снег, ветер будет умеренным
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Завтра, в четверг 16 февраля, температура воздуха в Башкирии понизится до -25°

Завтра, в четверг 16 февраля, температура воздуха в Башкирии понизится до -25°

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, в четверг 16 февраля, температура воздуха в Башкирии понизится до -25°. Такие данные представили в региональном Гидрометцентре.

В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточного и северо-восточного направлений будет умеренным.

Ночью столбики термометров опустятся до -10,-15° (при прояснениях до -20,-25°). Днем будет теплее: солнце прогреет воздух до -5,-10°, местами до -15°.

На следующий день, 17 февраля, характер погоды существенно не изменится.