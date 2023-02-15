Температура воздуха 16 февраля в Башкирии понизится до -25°

Завтра, в четверг 16 февраля, температура воздуха в Башкирии понизится до -25°
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Завтра, в четверг 16 февраля, температура воздуха в Башкирии понизится до -25°. Такие данные представили в региональном Гидрометцентре.
В республике ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточного и северо-восточного направлений будет умеренным.
Ночью столбики термометров опустятся до -10,-15° (при прояснениях до -20,-25°). Днем будет теплее: солнце прогреет воздух до -5,-10°, местами до -15°.
На следующий день, 17 февраля, характер погоды существенно не изменится.