Хабиров навестил семью погибшего в СВО младшего сержанта Айдара Айткужина

фото: glavarb.ru

15 февраля глава Башкирии Радий Хабиров посетил деревню Тюлебаево в Кугарчинском районе, где навестил семью погибшего в специальной военной операции Айдара Айткужина. Руководитель передал его родителям орден генерала Шаймуратова, которым военнослужащий за проявленное мужество был награжден посмертно.

– Мы приняли решение отправлять родителей наших погибших ребят на лечение и реабилитацию в Республиканский кардиоцентр. Там для них разработали специальную программу. Предлагаю и вам воспользоваться этой возможностью, подлечить своё здоровье, – сказал Хабиров родителям погибшего.

фото: glavarb.ru

Семья Айткужина рассказала, что районные власти и односельчане не оставляют их без внимания и всегда откликаются на просьбы. В память о военнослужащем в школе, где он учился, была установлена мемориальная доска.

Напомни, о смерти 22-летнего младшего сержанта разведроты Айдара Айткужина стало известно летом прошлого года. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества за проявленные при исполнении воинского долга героизм и отвагу.