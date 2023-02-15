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НовостиОбщество15 февраля 2023 14:36

Бригада башкирской санавиации эвакуировала в Уфу беременную женщину

Ее разместили в РКБ имени Куватова
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Месягутовская центральная районная больница

фото: vk.com // Месягутовская центральная районная больница

Бригада башкирской санитарной авиации 15 февраля провела медицинскую эвакуацию беременной женщины с предлежанием плаценты из Месягутовской центральной районной больницы в Уфу. Роженицу госпитализировали в республиканскую клиническую больницу имени Куватова. Сообщение об этом появилось в группе ЦРБ в соцсетях.

Напомним, в январе текущего года врачи спасли беременную жительницу городе Нефтекамска с сосудистой катастрофой. Ее так же санавиацией доставили в главную больницу республики.