Бригада башкирской санавиации эвакуировала в Уфу беременную женщину

фото: vk.com // Месягутовская центральная районная больница

Бригада башкирской санитарной авиации 15 февраля провела медицинскую эвакуацию беременной женщины с предлежанием плаценты из Месягутовской центральной районной больницы в Уфу. Роженицу госпитализировали в республиканскую клиническую больницу имени Куватова. Сообщение об этом появилось в группе ЦРБ в соцсетях.

Напомним, в январе текущего года врачи спасли беременную жительницу городе Нефтекамска с сосудистой катастрофой. Ее так же санавиацией доставили в главную больницу республики.