В Башкирии женщина зарезала собственного сына

В Краснокамском районе Башкирии местная жительница зарезала своего взрослого сына

В Краснокамском районе Башкирии местная жительница зарезала своего взрослого сына. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как рассказали в инстанции, обвиняемая в квартире выпивала алкоголь с сыном, и они повздорили. Во время ссоры она схватила кухонных нож и умышленно ударила им мужчину в живот. Пострадавшего успели госпитализировать в больницу города Нефтекамска, однако от полученной раны он там и скончался.

Следователь просил суд заключить обвиняемую под стражу из-за того что на свободе она может уничтожить или сфальсифицировать доказательна по делу и воздействовать на свидетелей. Инстанция отказала в этом ходатайстве и поместила женщину под домашний арест на два месяца. Ей запрещено без разрешения покидать жилье и общаться со свидетелями.