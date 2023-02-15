В сеть попало видео драки подростков в башкирской школе

кадр видео: телеграм // Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

В сеть попало видео, на котором дерутся двое учащихся школы №4 башкирского города Мелеуза. Запись начала распространяться по региональным телеграм-каналам 15 февраля.

На кадрах видно, как в коридоре во время перемены на глазах других детей школьник в белом свитере дважды сзади бьет ногой подростка в черном. Второй удар попадает юноше прямо по голове – и он падает у парты.

– У меня мама работает в одной из школ города Мелеуз. И ей вчера скинули это видео коллеги из 4-й школы. Хочется дать огласке, чтобы виновные были наказаны, – говорится в подписи анонимного автора видео.

Представитель школы рассказал информагентству «Башинформ», что драка произошла около двух недель назад, и в инциденте были виноваты оба участника конфликта: пострадавший до удара напрыгнул на обидчика. Ни один из детей серьезно не пострадал. Случай был рассмотрен и разобран руководством учреждения: дежурившего на перемене педагога наказали дисциплинарным взысканием. В школу также пригласили родителей обоих подростков. Они отказались заявлять в полицию и пришли к мирному решению вопроса. Отдельно была проведена беседа и с учащимися, которые просто снимали драку и бездействовали.