В Уфе снова отложили суд по делу Дарьи Сорокиной, сбившей насмерть мать с ребенком

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Кировский районный суд Уфы вновь отложил предварительное заседание по уголовному делу Дарьи Сорокиной, которая за рулем автомобиля насмерть сбила женщину и ее 4-летнего ребенка. Процесс, который планировалось начать сегодня, 15 февраля, перенесли на 3 марта. Такое решение было принято из-за состояния здоровья подсудимой. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе инстанции.

Напомним, резонансное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры днем 27 июля 2022 года. 28-летняя Сорокина на Nissan Juke задавила 39-летнюю женщину и ее 4-летнего сына, когда они переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Позже выяснилось, что водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза.

Фото с места ДТП Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом. В октябре Кировский райсуд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон, однако прокуратура с таким решением не согласилась и оспорила его в Верховном суде Башкирии. Он отменил постановление о прекращении дела и направил его на новое рассмотрение.