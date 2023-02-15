В Уфе из-за утечки без воды остались два жилых дома

15 февраля из-за утечки из земли напротив дома по улице Злобина, 7 без холодной воды остались два жилых дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 15 февраля, из-за утечки из земли напротив дома по улице Злобина, 7 без холодной воды остались два жилых дома. Для устранения коммунальной аварии профильной службе пришлось отключить водопровод. Об этом сообщил «Уфаводоканал».

Холодное водоснабжение было приостановлено в домах по улице Губайдуллина, 17/3 (17 этажей) и Баргузинской, 19/1 (пять). Ресурсоснабжающая организация принесла извинения жильцам за временное неудобство.

Напомним, завтра, 16 февраля, из-за плановых ремонтных работ холодная вода будет отключена в трех жилых домах по улице Мушникова.