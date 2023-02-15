С 16 по 22 февраля ГИБДД будет проводить в Уфе профилактическую операцию «Пешеход» Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 16 по 22 февраля ГИБДД проведет в Уфе профилактическую операцию «Пешеход». Об этом в своем телеграм-канале предупредил начальник башкирской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В рамках мероприятий дорожная полиция организует дополнительную профилактическую работу, а также возьмет под контроль места наиболее частого нарушения ПДД пешеходами. Также инспекторы уделят внимание водителям, которые не пропускают пеших участников дорожного движения. С нарушителями будет проведена разъяснительная беседа и применены меры административного воздействия.

Севастьянов добавил, что треть всех автоаварий в Уфе – это наезды на наезды на людей. В прошлом году в городе было зарегистрировано 543 таких случая, и в каждом третьем виноваты сами пешеходы.