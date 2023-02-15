У подследственного экс-замглавы района Башкирии выявили еще один эпизод получения взятки

У находящегося под следствием экс-замглавы Мелеузовского района Башкирии обнаружили еще один эпизод получения взятки – на этот раз в виде беговой дорожки и холодильника Фото: Рустем АХУНОВ

У находящегося под следствием бывшего заместителя главы Мелеузовского района Башкирии по строительству, ЖКХ и инфраструктуре обнаружили еще один эпизод получения взятки – на этот раз в виде беговой дорожки и холодильника за 150 тыс. рублей. Об этом 15 февраля сообщил Следственный комитет республики.

По версии следствия, в 2020 году администрация муниципалитета и подрядчик заключили контракт на строительство водопровода в деревне Богородское на сумму в 11 млн рублей. Обвиняемый экс-чиновник предложил представителю компании за взятку в виде беговой дорожки и холодильника общей стоимостью около 150 тыс. рублей увеличить цену контракта на 1 млн рублей, на что получил согласие. После заключения дополнительного соглашения об увеличении цены договора замглавы получил запрашиваемую технику.

Ранее тому же бывшему чиновнику предъявили обвинение в получении взятки в 2 млн рублей за приемку новых квартир для детей-сирот и 200 тыс. рублей – за одобрение выполненных работ по ремонту автодороги Давлеткулово – Сухаревка. Все преступления при совместной работе выявили сотрудники СК, МВД И ФСБ.