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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:08

Хабиров в Кугарчинском районе почтил память воинов-интернационалистов

Сегодня - 34-я годовщина вывода советских войск из Афганистана
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Радий Хабиров

фото: vk.com // Радий Хабиров

15 февраля, в 34-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, глава Башкирии Радий Хабиров посетил Кугарчинский район и почтил там память воинов-интернационалистов. Об этом он сообщил в своих соцсетях. По словам руководителя региона, подобные мероприятия проводятся во всех муниципалитетах республики.

– Сегодня мы вспоминаем наших парней, отдавших жизнь в той войне, всех тех, кого уже нет с нами. Благодарим тех, кто защищал наше Отечество и защищает его в ходе специальной военной операции, – написал Хабиров.

Он добавил, что в афганских событиях участвовали почти 10 тыс. воинов из республики, 343 из них – погибли.