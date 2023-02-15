25 и 26 февраля в Уфе пройдет банный фестиваль

25 и 26 февраля на набережной реки Белой в Уфе пройдет банный фестиваль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 и 26 февраля на набережной реки Белой в Уфе пройдет банный фестиваль. Об этом сообщила мэрия.

На празднике будет организована выставка бань на колесах, банных срубов и модульных домов, а также самоваров с возможностью продегустировать чай. Каждый гость сможет попариться и окунуться в купель.

Специалисты по банному искусству проведут для посетителей мастер-класс по правильному парению. Кроме того, на площадке запланированы спортивные и культурные развлечения. Среди гостей праздника разыграют банную печь и сруб колодца.