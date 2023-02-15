Сидящий в тюрьме житель ЕАО убедил женщину из Башкирии перевести ему 300 тыс. рублей

Находясь в тюрьме, мужчина познакомился в интернете с жительницей башкирского города Бирска и под разными предлогами убедил ее перевести ему почти 300 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советский районный суд Уфы вынес приговор мошеннику из Еврейской автономной области. Находясь в тюрьме, мужчина познакомился в интернете с жительницей башкирского города Бирска, которой выдал себя за сотрудника правоохранительных органов и под разными предлогами убедил ее перевести ему почти 300 тыс. рублей. Об этом 15 февраля сообщила региональная прокуратура.

Аферист просил женщину оказать ему финансовую помочь якобы для проведения платной операции, оформления страховой выплаты и покупки медикаментов. Деньги он обещал вернуть, но так этого и не сделал, и тогда потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с мужчины взыскали сумму причиненного ущерба.