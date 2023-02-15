Минобр Башкирии рассказал о проведении ЕГЭ в 2023 году

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Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин рассказал о проведении ЕГЭ в 2023 году. Подробностями он поделился на своей личной странице в социальных сетях.

Основной период ЕГЭ начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Испытание по русскому языку состоится 29 мая. В период с 22 по 25 мая школы проведут для учащихся консультации. Также для выпускников ежегодно проходят бесплатные онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам.

– Консультации по подготовке к ЕГЭ будут проводиться с 28 февраля каждый вторник и четверг с 15:00 до 17:00 с трансляцией на Ютуб-канале. Онлайн-консультации по подготовке к ОГЭ – с 1 марта каждую среду и пятницу с 15:00 до 17:00 час также с трансляцией, – поведал Айбулат Хажин.