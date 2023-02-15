В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Чечни Маратом Махияновым

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Сегодня, 15 февраля, в башкирском городе Сибай простились с погибшим в ходе специальной военной операции Маратом Махияновым. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Марат Рафкатович родился 19 февраля 1972 года в селе Юлдыбаево Зилаирского района республики. После окончания Башкирской республиканской школы-интернат №91 в Уфе учился по специальности «Автоматизированные системы управления» в Уфимском государственном авиационном техническом университете.

В 1994-1996 годах служил по призыву на офицерской должности старшего техника расчета группы подготовки самолетов по радиоэлектронному оборудованию. В 1999-2002-х был старшим инженером-программистом Сибайского городского ОВД и старшим инженером-электронщиком группы компьютерной связи информационного центра УВД города Уфы.

В 2001 году отправился в командировку по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике. В 2002-2003-х служил рядах налоговой полиции России. Военнослужащего не стало 29 января. Его посмертно наградили орденом Мужества.

– Орден передан матери Гаухар Абдулловне. Искренние соболезнования родным и близким Марата Рафкатовича, – написала в своей публикации пресс-служба администрации Сибая.