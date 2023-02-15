В Уфе выставят на торги право ВНЗМ на застройку квартала за 320 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе передали на принудительную реализацию с электронных торгов право Востокнефтезаводмонтажа на застройку квартала в Кировском районе города. Об этом рассказала пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Башкирии.

Речь идет развитие территории в 9,1 гектара, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, улицами Коммунистической, Посадской, Октябрьской Революции и территорией сквера у Монумента дружбы. Стоимость имущественного права составляет 319 миллионов 433 тысячи 500 рублей.

Основанием для продажи имущества стали судебные решения о принудительном взыскании с Востокнефтезаводмонтажа долгов по платежам в бюджет и зарплате бывшим работникам предприятия. Дата проведения торгов должна стать известна в ближайшее время.