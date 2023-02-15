Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Башкирии День поминовения и почитания назначили на 6 мая. Соответствующий указ, подписанный главой республики Радием Хабировым, был опубликован на портале правовой информации региона.

День поминовения и почитания в республике ввели в 2020 году «в целях содействия сохранению традиций духовной культуры, семейных ценностей, укреплению связей между поколениями». Граждане в этот день могут прийти на кладбища и вспомнить родных и близких. В то же время чиновники должны организовать там субботники и обеспечить удобные маршруты автобусов для доставки всех желающих к местам захоронений родных.

Напомним, в прошлом году День поминовения и почитания назначили на 2 мая. В 2020-ом День поминовения перенесли на 6 июня из-за коронавирусной пандемии, а в 2021-м его сдвинули на 3 мая, поскольку накануне праздновалась Святая Пасха.