В Башкирии открыли новый филиал Уфимского медколледжа

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В башкирском городе Месягутово открылся новый филиал Уфимского медицинского колледжа. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

В здании был проведен капитальный ремонт, были закуплены парты, доски, стеллажи, ноутбуки, компьютеры, принтеры, интерактивную панель, телевизор и проекционный экран.

В библиотеке колледжа, отмечает Рахматуллин, имеется необходимая литература и доступ к электронным ресурсам. Также для проведения медицинских манипуляций были приобретены манекены, симуляторы, тренажеры. В учреждении смогут обучаться 25 студентов.

Министр в своей публикации напомнил, что ранее по поручению главы Башкирии Радия Хабирова было открыто три филиала в Октябрьском, Учалах, Нефтекамске.

– Для нас это большая поддержка, так как на сегодняшний день мы испытываем кадровую потребность. Обучение по специальности «Сестринское дело» в новых филиалах проходят 150 студентов, в дальнейшем планируем увеличить набор, – поведал глава Минздрава республики.