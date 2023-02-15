Экс-главу судебных приставов в Уфе обвиняют в присвоении 600 тыс. рублей

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Бывшего главу Уфимского отделения судебных приставов обвиняют в присвоении крупной суммы денег. Об этом рассказал пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно версии следствия, обвиняемый с мая 2021 года по июль 2022-го, используя служебное положение, получил деньги семи должников (более 600 тысяч рублей) под видом внесения их на депозитный счет службы судебных приставов. Средствами он распорядился по собственному усмотрению.

Была проведена прокурорская проверка, после которой было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Служебный подлог». Кроме того, прокуроры внесли в адрес руководителя судебных приставов Башкирии представление, в результате рассмотрения которого мужчину уволили по компрометирующим основаниям.

В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого рассматривается в Демском районном суде Уфы.

Об уже бывшем сотруднике и его увольнении высказались и в самом УФССП Башкирии: «Отделом собственной безопасности [...] в октябре 2022 года выявлено преступление, совершенное одним из сотрудником ведомства. В связи с чем в установленный законом срок приняты все необходимые меры для увольнения данного работника с занимаемой должности по отрицательным основаниям. В адрес ГУФССП России по РБ поступило представление надзорного ведомства, которое подтвердило правомерность увольнения», передали в ведомстве.