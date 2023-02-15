В Башкирии COVID-19 заболело еще 248 человек

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В Башкирии COVID-19 за минувшие сутки заболело еще 248 человек. Это следует из данных, опубликованных региональным Министерством здравоохранения.

С 2020 года коронавирусом заразилось 351 136 жителей республики. В ковид-госпиталях Башкирии в настоящее время проходят лечение 162 пациента, в числе которых 114 лиц старше 60 лет. На дому борются с инфекцией 1 850 граждан, 555 среди них – пожилые люди.

За все время пандемии в республике с выздоровлением было выписано 343 126 человек, 267 – за последние 24 часа.

В Башкирии все еще продолжается прививочная кампания против коронавируса. Первый компонент вакцины получило за минувший день 2 353 человека (всего – 3 600 991), второй – 2 318 (3 410 784).