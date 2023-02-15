В Уфе в ДТП с грузовиком Howo пострадала водитель Volkswagen Polo

Фото: ГИБДД Башкирии

Вчера днем, 14 февраля, в Октябрьском районе Уфе в ДТП с грузовиком пострадала водитель иномарки. Об инциденте в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на проспекте Салавата Юлаева. 51-летний горожанин за рулем Howo столкнулся с попутной Volkswagen Polo. От удара легковушка влетела в парапет, а затем в сугроб. В результате произошедшего 39-летняя водитель «Поло» получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

– В большей части ДТП характерных наездом на впереди идущий автомобиль автомобилем, идущем позади, виновным признается водитель той машины, которая ехала сзади. Объяснение простое – нужно было соблюдать дистанцию, – заявил в своей публикации Владимир Севастьянов.