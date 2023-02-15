В Уфе 2 малышей спасли от падения из открытого окна второго этажа

Фото: УГЗ по Уфе

Вчера вечером, 14 февраля, двух малышей спасли от падения из открытого окна второго этажа. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент случился в доме №17 на улице Набережная. Сначала детей, бросавших из окна второго этажа игрушки, заметил прохожий. Затем к спасателям на этот счет обратилась местная жительница. Прибывшие на место сотрудники чрезвычайной службы приставили к окну лестницу и проникли в квартиру, в которой находились два ребенка двух и четырех лет. Никого из взрослых дома не оказалось.

Специалисты при осмотре не обнаружили у детей каких-либо травм. Как выяснили позже полицейские, дети остались дома одни из-за того, что их мама ушла в магазин за продуктами.

– Не оставляйте детей дома одних без присмотра и не позволяйте им играть на подоконниках. Малышам достаточно и нескольких секунд, чтобы открыть окно и упасть вниз. Чтобы ребенок не смог отрыть окно самостоятельно, установите на окнах блокираторы. Берегите своих детей! – обратились к родителям сотрудники уфимского УГЗ.