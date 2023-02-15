В Уфе с мужчины, убившего мать троих детей, взыскали 3 млн рублей

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В Уфе с мужчины, убившего мать троих детей, взыскали три миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Преступление случилось в начале 2019 года. Знакомая злоумышленника продала свою квартиру, а он, чтобы заполучить деньги (2,2 миллиона рублей), встретился с ней в гаражном кооперативе и задушил, оставив тело в гараже. Месяцы спустя он перевез труп и закопал его в парке культуры и отдыха имени Калинина. Убитую не могли разыскать более 1,5 лет.

Мужчину задержали летом 2020 года. Во время следственного действия он ударил полицейского лопатой и попытался скрыться в лесном массиве. В апреле 2021-го Верховном суде Башкирии его признали виновным по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем», «Разбой», «Покушение на побег из-под стражи», «Применения насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти». Ему назначили 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на один год.

Прокуратура в интересах троих несовершеннолетних детей убитой обратилась в суд с иском об установлении доли в наследстве, а также возмещении причиненного ущерба и морального вреда на сумму более трех миллионов рублей.

– Суд признал доводы ведомства законными и обоснованными. Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, – сообщила прокуратура республики.