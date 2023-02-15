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Башкирия вошла в топ-20 регионов России по качеству жизни за 2022 год. Рейтинг составили эксперты «РИА Рейтинг».

По словам аналитиков, рейтинг был составлен на основе учета 67 показателей, которые оценивают фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов был рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Таким образом, Башкирия среди вошедших в рейтинг 85 субъектов страны заняла 20 место, поднявшись в топе по сравнению с прошлым годом на шесть позиций. Республика по итогам прошлого года обогнала Новосибирскую, Курскую области и Адыгею, но уступила Тульской и Липецкой областям, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. На вершине топа расположились Краснодарский край, Республика Татарстан, Московская область, Санкт-Петербург и Москва.