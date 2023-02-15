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В Башкирии производство сахара из собственного урожая выросло на 41% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день два сахарных завода республики переработали более 1,35 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели 203,7 тысяч тонн сахара.

По словам министр сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова, увеличению производства удалось добиться благодаря «росту компетенций наших аграриев», использованию новых технологий, увеличению посевных площадей с сахарной свеклой и хорошей погоде.

Кроме того, оба завода были масштабно реконструированы. Благодаря инвестициям мощности предприятий удалось увеличить в 1,5 раза.