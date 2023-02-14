Мэр Уфы назвал улицы, которые будут отремонтированы в 2023 году

Мэр Уфы назвал улицы, которые будут отремонтированы и построены в городе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Уфы назвал улицы, которые будут отремонтированы и построены в городе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сити-менеджер опубликовал список в своих соцсетях 14 февраля.

В башкирской столице планируется отремонтировать дороги на улицах:

– Города Галее (между проспектом Октября и Рихарда Зорге);

– Демьяна Бедного (между Глазовской и развязкой);

– Менделеева (между Обской и Караидельской);

– Льва Толстого;

– Новороссийская (между Центральной и дорогой «Дема-Затон);

– Рабкоров (между Высотной и Степана Кувыкина);

– Рижская.

Кроме того, во второй половине года будет достроен Зининский путепровод и улица Высотная.