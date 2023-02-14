Мэр Уфы назвал улицы, которые будут отремонтированы в 2023 году

Мэр Уфы назвал улицы, которые будут отремонтированы и построены в городе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Уфы назвал улицы, которые будут отремонтированы и построены в городе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сити-менеджер опубликовал список в своих соцсетях 14 февраля.
В башкирской столице планируется отремонтировать дороги на улицах:
– Города Галее (между проспектом Октября и Рихарда Зорге);
– Демьяна Бедного (между Глазовской и развязкой);
– Менделеева (между Обской и Караидельской);
– Льва Толстого;
– Новороссийская (между Центральной и дорогой «Дема-Затон);
– Рабкоров (между Высотной и Степана Кувыкина);
– Рижская.
Кроме того, во второй половине года будет достроен Зининский путепровод и улица Высотная.