В Башкирии производство сахара за год выросло на 41%

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Два завода в Башкирии произвели 203,7 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2022 года. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 41%. Об этом 14 февраля сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

По словам чиновника, производство сахара выросло за счет роста компетенции аграриев, использования новых технологий, увеличения посевных площадей свеклы и хорошей погоды.

– При этом оба сахарных завода республики прошли масштабную реконструкцию. Инвестиции позволили увеличить мощности сахарных производств практически в полтора раза, – отметил министр.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, компания «Раевсахар» благодаря инвестициям довела мощность своего производства по переработке сахарной свеклы до 5,5 тыс. тонн в сутки, а реконструкция Чишминского сахарного завода позволила нарастить его среднесуточную переработку до 6 тыс. тонн свеклы.