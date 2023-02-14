В Башкирии росгвардейцы предотвратили пожар в ресторане

фото: Росгвардия РБ

В башкирском городе Стерлитамаке двое сотрудников Росгвардии предотвратили пожар в ресторане на Бельском тракте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ночь на 13 февраля на пульт централизованной охраны поступило сигнал от сработавшей сигнализации в охраняемом объекте. Прибывший на место происшествия патрульный экипаж осмотрел здание и увидел с его тыльной стороны открытое возгорание в помещении общепита на площади 35 квадратных метров.

Информацию о случившемся росгвардейцы передали с пожарную часть. Через несколько минут спасатели ликвидировали возгорание.