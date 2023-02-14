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НовостиЗдоровье14 февраля 2023 14:28

Число жертв коронавируса в Башкирии приближается к 6 тыс. человек

За минувшие сутки от инфекции скончались еще два пациента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 998 человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 998 человек

В Башкирии за последние сутки от коронавируса скончались два пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 998 человек. Об этом 14 февраля сообщил местный Минздрав.

COVID-19 диагностировали еще 245 жителям республики. Всего на территории региона было зарегистрировано уже более 350,8 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 342,8 тыс. человек, 294 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас 2 031 житель Башкирии является носителем инфекции: 1 865 лечатся дома, 166 лежат в ковид-госпиталях.