Житель Башкирии убил женщину и закопал ее в земле, на которой стал выращивать чеснок

фото: СК РБ

В селе Килеево Бакалинского района Башкирии пенсионер зарезал женщину и закопал ее в земле, на которой впоследствии стал выращивать чеснок. Преступление было совершено почти четыре года назад – все это время погибшая числилась пропавшей без вести. Об этом 14 февраля сообщили в региональных МВД и Следственном комитете.

Инцидент произошел 2 мая 2019 года. Подозреваемый, которому сейчас уже 70 лет, пригласил к себе домой односельчанина и 58-летнюю знакомую. Вместе они распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, напившийся гость уснул, а хозяин дома и женщина начали ругаться. Подозреваемый во время конфликта схватил нож и несколько раз ударил потерпевшую.

Осознав, что жертва не подает признаков жизни, злоумышленник разбудил спящего односельчанина и предложил ему закопать умершую в городе, что они и сделали, обернув тело в плотное одеяло. На место захоронения подозреваемый высыпал махорку, чтобы скрыть запах. Через несколько дней на этом месте он сделал грядку и посадил чеснок.

фото: МВД РБ

По прошествии почти четырех лет, 7 февраля 2023 года, начальнику участковых райотдела полиции поступила информация о том, что в городе частного дома в селе Килеево были обнаружены человеческие останки. Они принадлежали пропавшей женщине, ее опознали родственники. В ходе оперативных действий полицейские установили, что к ее смерти причастен хозяин домовладения. Ранее его судили за кражу и угрозу убийством. Пенсионер сознался в содеянном, его заключили под стражу. Сейчас с ним работают следователи СК.