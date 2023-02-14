В Уфе 14-летний школьник спас соседку при пожаре в квартире

фото: БСТ

В Уфе 14-летний школьник спас соседку во время пожара в квартире. Об этом сообщило региональное МЧС.

Случай произошел в январе этого года. Во время готовки в одной из квартир дома на Уфимском шоссе у женщины на кухне воспламенилось масло. Она попыталась затушить его водой, из-за чего возник столб огня, который молниеносно попал на натяжной потолок и распространился на комнату – все жилище заволокло едким дымом.

– Как призналась сама женщина, она растерялась и уже начала задыхаться от дыма. Добравшись до двери, открыла её и увидела 14-летнего соседа, который уже спешил на помощь, – рассказали в МЧС.

Юноша сразу же позвонил в службу спасения, а затем зашел в квартиру и потушил пожар. Затем он проветрил жилище и лестничную клетку, открыв окна в подъезде с шестого по десятый этаж. Когда приехали пожарные, угрозы людям уже не было.

МЧС Башкирии готовит пакет документов, чтобы наградить подростка за проявленное мужество и отвагу.