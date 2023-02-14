СК Башкирии озвучил подробности убийства пенсионера за отказ дать денег в долг

фото: СК РБ

Следственный комитет Башкирии озвучил подробности убийства 67-летнего пенсионера в Зилаирском районе. Его до смерти избили двое мужчин 40 и 42 лет за отказ дать в долг деньги. Ранее Верховный суд республики вынес обоим приговор.

Как было установлено следствием, 5 февраля прошлого года двое подсудимых гостили у своего знакомого в деревне Сосновке. Там компания распивала алкоголь. Во время застолья мужчины заметили, что почтальон принес пенсию соседу их приятеля и решили отнять эти деньги. Они пришли домой к пожилому мужчине и стали просить у него в долг. Когда тот отказал, злоумышленники избили его до смерти обухом топора, похитили из дома 27 тыс. рублей и скрылись, избавившись по дороге от орудия убийства. Поскольку потерпевший жил один, его тело обнаружили только спустя 23 дня. Пенсионера спохватилась соседка, которая удивилась, что он долго не выходит из дома.

– Похищенные деньги обвиняемые потратили на личные нужды, они поехали в Уфу, где пробыли несколько дней, а затем 40-летний подсудимый вернулся домой, а его сообщник уехал в Челябинскую область, – рассказали в СК РБ.

Жители деревни рассказали следователям о двух подозрительных мужчинах, которые недавно покинули населенный пункт, и вскоре оба злоумышленника были задержаны.

На следствии один подсудимый сразу признал вину, а его сообщник ее отрицал. Первый получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второй – 20 лет (пять он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии особого режима).