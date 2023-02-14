Средний размер пенсий в Башкирии превысил 18,8 тыс. рублей

Средний размер пенсий в Башкирии по состоянию на 1 января 2023 года составил 18 861 рубль Фото: Рустем АХУНОВ

Средний размер пенсий в Башкирии по состоянию на 1 января 2023 года составил 18 861 рубль – 2 462 рубля (или на 15%) больше, чем было в начале прошлого года. Неработающие пенсионеры получают 14 453 рубля, работающие – 18 664. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Статистическое ведомство также обнародовало данные по пенсиям для отдельных категорий граждан. Летчики-испытатели, например, получают 134,8 тыс. рублей, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф – 21,1 тыс., а федеральные госслужащие – 23,5 тыс.

По данным Башстата, по состоянию на конец 2022 года в республике числилось 1,15 млн пенсионеров.