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НовостиОбщество14 февраля 2023 11:14

15 февраля ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов

Рейды направлены на снижение аварийности и профилактику нарушений правил дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности пассажирских перевозок

ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности пассажирских перевозок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 15 февраля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции города.

– Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров, – передали в Госавтоинспекции.

Ведомство призвало водителей и пассажиров с пониманием отнестись к запланированным проверкам.