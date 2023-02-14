ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности пассажирских перевозок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 15 февраля, ГИБДД проведет в Уфе массовые проверки автобусов. Рейды направлены на снижение аварийности, профилактику нарушений правил дорожного движения и повышение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщила пресс-служба дорожной полиции города.

– Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям, прохождение водителями предрейсового медицинского и технического осмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также установленных норм перевозок пассажиров, – передали в Госавтоинспекции.

Ведомство призвало водителей и пассажиров с пониманием отнестись к запланированным проверкам.