Житель Уфы напал с ножом на бывшую возлюбленную из-за ее фото с другим мужчиной

Фото: Рустем АХУНОВ

Житель Уфы напал с ножом на бывшую возлюбленную. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МВД.

Инцидент случился в конце января. Как удалось установить правоохранителям, 29-летний ранее неоднократно судимый пришел к квартире бывшей сожительницы, однако, чтобы попасть внутрь ему пришлось дождаться возвращения дочери женщины и отобрать у нее ключи.

Молодой человек был в бешенстве, поскольку, по его словам, ранее бывшая возлюбленная, с которой проживал около четырех лет и с которой у них совместный полугодовалый ребенок, прислала ему фотографии с другим мужчиной. Уфимец рассвирепел и ринулся к ней домой.

Попав в квартиру, мужчина взялся за кухонный нож, стал сыпать угрозами, а затем несколько раз ударил женщину. На крики пришел сосед, он попытался заступиться, но тоже получил несколько ударов. Дебошир забрал ушел прочь, прихватив с собой телефон, с мобильного приложения которого перевел себе все имеющиеся деньги – три тысячи рублей.

Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Решается вопрос о возбуждении третьего – по статье «Нарушение неприкосновенности жилища».