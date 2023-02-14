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В Башкирии ожидают рост заболеваемости мышиной лихорадкой. Это следует из постановления главы регионального Роспотребнадзора Анны Казак.

В документе утверждается, что эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в респбулике расценивается как «крайне неблагополучная».

В минувшем году в Башкирии зарегистрировали 2 993 случая заболевания мышиной лихорадкой, что в 2,5 раза выше средних значений за последний десяток лет. При этом доля заболевших среди горожан составляет 66,4%, среди селян – 34,6%. Случаи инфицирования были подтверждены в 50 районах и семи городах республики. Самые высоки показатели в Благовещенский (306 случаев), Уфимском (178) и Мишкинском (31) районах.

Специалисты ожидают, что к весне 2023 года заболеваемость ГЛПС будет только расти. В связи с этим руководитель Роспотребнадзора постановила усилить меры по профилактике «мышки».

Региональному правительству рекомендовано увеличить финансирование на дератизацию общественных территорий и увеличить обрабатываемые площади. В число эффективных мер по борьбе с распространением болезни вошли своевременный вывоз мусора, благоустройство и уборка общественных пространств, обработка лесопарковых зон и детских лагерей, обеспечение специализированных магазинов средствами дератизации.