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НовостиОбщество14 февраля 2023 9:19

Уфимский университет науки и технологий получил 348 млн рублей на развитие передовой инженерной школы

Учреждение стало одним 30 вузов страны удостоенных подобного финансирования
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/bashkiruniversity

Фото: vk.com/bashkiruniversity

Уфимский университет науки и технологий получил 348 миллионов рублей на развитие передовой инженерной школы «Моторы будущего». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Учреждение стало одним 30 вузов Росси удостоенных подобного финансирования. В своей публикации руководитель региона заявил, что ученые, исследователи, инженеры Башкирии вновь доказали, что наука республика вносит значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета авиационной отрасли страны.

– Поздравляю! Так держать! – написал в своем посте Хабиров.