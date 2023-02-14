В Башкирии выплатили пособий при рождении ребенка на 662 млн рублей

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В Башкирии в 2022 году выплатили пособий при рождении ребенка на 662,2 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Социального фонда.

Данные выплаты получило более 28 260 семей. На пособие может рассчитывать каждая семья России независимо от уровня дохода и количества детей. При том получить средства могут не только работающие, но и неработающие родители. Кроме того, согласно действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

С 1 февраля нынешнего года сумма единовременного пособия при рождении ребенка составляет 26 345 рублей.