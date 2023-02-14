В Уфе экс-инспектора Гостехнадзора осудили за взятки и служебный подлог

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В Уфе бывшего инженера-инспектора Гостехнадзора осудили за взятки и служебный подлог. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Как установили следователи, мужчина с 2018 по 2021 получал взятки за постановку и снятие без фактического осмотра с учета экскаваторы и асфальтоукладчики. Также за вознаграждение он передал третьему лицу сведения из электронной базы «Гостехнадзор-эксперт» о владельцах самоходных машин, которые осуществляли ремонт и поставку запчастей для спецтехники, при том – без их согласия. Всего за обозначенный период злоумышленник получил 210 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог». Подсудимого уволили со службы, свою вину он не признал. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима, а также лишил на три года права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

– Следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, руководителю Инспекции гостехнадзора по городу Уфа с целью усиления контроля за подчиненными сотрудниками в части соблюдения антикоррупционного законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности, – сообщил СК.