В Башкирии на трассе Уфа-Пермь заработал придорожный комплекс за 50 млн рублей

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Татышлинском районе Башкирии на трассе Уфа-Пермь заработал новый придорожный комплекс «Шелковый путь». Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Объект появился по инициативе местного предпринимателя Филуса Гильфанова. В прошлом году он обратился с проектом в администрацию Татышлинского района. Ему была оказана поддержка. На территории работают кафе и гостиница, в будущем должны появится технический центр по ремонту грузовиков, душевые кабины и стиральные машины для дальнобойщиков. Сумма инвестиций в проект превысила 50 миллионов рублей.

– Сеть дорог в республике очень разветвленная, строим и новые. Больше становится туристов. Поэтому внимание к объектам придорожного сервиса будем только усиливать, – заявил в своей публикации Радий Хабиров.