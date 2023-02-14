Из Уфы в зону СВО после отпуска отбыла группа мобилизованных

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Вчера, 13 февраля, из Уфы в зону специальной военной операции после отпуска отбыла группа мобилизованных. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ».

Бойцы отдохнули в кругу родных и близких, а также встретились и с главами муниципалитетов. Власти пообещали отработать все, поступившие от бойцов вопросы и просьбы.

Это уже третья по счету организованная отправка военнослужащих из отпуска в зону спецоперации. Мужчин в Башкирию и обратно на Донбасс увезли автобусы предприятия «Башавтотранс». Бойцы возвращаются в свои расположения организованными группами в соответствии с указом российского Министерства обороны.