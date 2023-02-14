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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 5:49

В Уфе женщина зарезала ножом пьяного ревнивца

Она не признала своей вины полностью
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе женщина зарезала ножом мужчину. Преступление случилось в октябре минувшего года в городском общежитии. Злоумышленница вместе со своим сожителем распивала алкоголь. Внезапно между парочкой возникла ссора на почве ревности. В какой-то момент конфликт дошел до предела, и мужчина ударил женщину кулаком по лицу. В ответ та схватилась за кухонный нож и нанесла ему удары по разным частям тела, в том числе, в область груди.

В результате полученных ранений мужчина скончалась на месте. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Во время судебного процесса женщина признала вину лишь частично. Советский районный суд назначил ей шесть колонии строго режима.