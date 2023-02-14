В Башкирии задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД Башкирии

В Куюргазинском районе Башкирии задержали водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась ночью 13 февраля на улице Приуральская в селе Новая Уралка. Неустановленный водитель наехал на 45-летнего пешехода, который предположительно шел по краю проезжей части. После случившегося виновник ДТП скрылся с места инцидента. Пострадавший от полученных увечий скончался.

Тем самым водителем оказался 26-летний житель района. По его словам, он, будучи за рулем Toyota Camry, наехал на пешехода и, испугавшись, скрылся с места аварии. Парень спрятал машину, а затем уехал в Оренбург для продажи другого своего автомобиля. Возвратившись домой в село Ермолаево его задержали полицейские.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водитель в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Назначено проведение ряда экспертиз.