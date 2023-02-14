В Башкирии возбудили уголовное дело против главы сельхозкооператива

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В Гафурийском районе Башкирии возбудили уголовное дело против главы сельхозкооператива. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установило надзорное ведомство, в июле прошлого года председатель предприятия подала в республиканское Министерство сельского хозяйства на получение субсидии из региональной казны на возмещение затрат. Руководитель представила документы, в которых содержались ложные сведения о покупке сельхозпродукции у населения на общую сумму почти в 1,2 миллиона рублей. На их основании в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» кооперативу субсидировали 117 тысяч рублей.

В связи с этим районная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. В результате против главы сельхозкооператива было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».