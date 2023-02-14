В Башкирии создадут рабочую группу по борьбе с буллингом в школах

Фото: Shutterstock

В Государственном Собрании Башкирии создадут рабочую группу по борьбе с буллингом в школах. Об этом рассказала пресс-служба Курултая республики.

Возглавит группу вице-спикер регионального парламента Тамара Тансыккужина. Как утверждает председатель Госсобрания Константин Толкачев, о реальных масштабах проблемы травли в школах известно мало, поскольку это тема начинает муссироваться в информационном поле, когда происходят связанные с этим громкие ЧП, ведь часто «школа не выносит сор из избы».

– Решением занимаются множество министерств, ведомств, учреждений, но работа ведется обрывочно, без нужной координации. Эту функцию возьмет на себя рабочая группа. Заслушаем ответственных лиц, посмотрим, что сделано, пригласим экспертов, изучим опыт и вместе выработаем решения, – заявил спикер Курултая.

Также Толкачев отмечает новую форму травли – кибербуллинг «с его иллюзией анонимности и безнаказанности». В случаях буллинга, по словам председателя Госсобрания, помощь необходима не только детям – нужны методологические материалы для педагогов и рекомендации – для родителей.

– Ситуация тревожная, и ее нужно исправлять, – считает Константин Толкачев.