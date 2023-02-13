При пожаре в квартире 5-этажного дома в Башкирии скончался 28-летний мужчина

фото: МЧС РБ

Вечером 13 февраля при пожаре в квартире 5-этажного дома в башкирском городе Белебее скончался 28-летний мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Возгорание возникло в однокомнатной квартире на втором этаже дома по улице Ленина. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 15 жильцов, в том числе троих детей. Пожар на площади 3 кв. м был потушен.

– В результате пожара пострадал мужчина, 1994 г.р. К сожалению, после оказания реанимационных действий бригадой скорой медицинской помощи, констатирована его смерть, – передали в экстренном ведомстве.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливает дознаватель МЧС России.