16 голов крупного рогатого скота погибло при пожаре в колхозе имени Ленина в Башкирии

фото: МЧС РБ

Поздним вечером в понедельник, 13 февраля, в животноводческом корпусе на территории колхоза имени Ленина в селе Янгискаин Гафурийского района Башкирии произошел пожар. В огне погибли 16 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщило региональное МЧС.

– На тушение подано три ствола РСК-50. Пожар локализован на площади 1400 кв. метров. Тушение продолжается, – передали в аварийном ведомстве. – Погибло 16 голов крупно рогатого скота, спасено 50 голов.

Жертв среди людей нет. На тушении пожара работают 13 человек и пять единиц техники.